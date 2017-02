Pub

O mercado fechou na China e, apesar das restrições a jogadores estrangeiros, foi batido o recorde de gastos em transferências

Os clubes de futebol europeus podem finalmente dormir descansados: o mercado de transferências na China fechou e pelo menos até ao verão não vão existir propostas milionárias capazes de deixar indecisos alguns craques e pôr os clubes a fazer contas de cabeça. Isto apesar das restrições ao limite de estrangeiros que vão entrar em vigor já nesta época - só podem jogar três por equipa.

Neste ano foi batido o recorde de dinheiro gasto na contratação de jogadores - os emblemas da Super Liga chinesa desembolsaram um total de 388 milhões de euros (em 2016, e durante o mesmo período, tinham sido 345 milhões). O futebolista mais caro foi o brasileiro Oscar, contratado pelo Shanghai SIPG ao Chelsea a troco de 60 milhões de euros. Mas o jogador que mais dinheiro vai ganhar em salários é o argentino Carlos Tévez, que assinou pelo Shanghai Shenhua e vai cobrar um ordenado anual de 38 milhões de euros. O clube mais gastador foi o Hebei Fortune, num total de 77 milhões.

À China chegaram ainda Axel Witsel (Tianjin Quanjian, oriundo do Zenit), Alexandre Pato (Tianjin Quanjian), John Obi Mikel (Tianjin Teda) e o português Ricardo Carvalho (Shanghai SIPG), entre outros. Mas muitos negócios ficaram por concretizar e até envolvendo jogadores que atuam em Portugal - foi noticiado o interesse por Jonas, Mitroglou e Jiménez (Benfica), Bas Dost (Sporting), e Soares revelou ter tido uma proposta da China antes de se transferir do V. Guimarães para o FC Porto.

Um dos casos mais mediáticos de jogadores que resistiram ao apelo financeiro dos clubes chineses aconteceu há relativamente pouco tempo e envolveu Wayne Rooney. Há uma semana, a maioria dos jornais ingleses noticiaram que o internacional inglês teria aceitado uma proposta milionária para ganhar qualquer coisa como 62,4 milhões de euros/época. Mas rejeitou e até enviou um comunicado à agência Association Press para acabar com os rumores: "Apesar do interesse de outros clubes, que agradeço, quero acabar com a especulação recente e confirmar que vou ficar no Manchester United."

Também Cristiano Ronaldo terá sido alvo de uma proposta mirabolante de um clube chinês. A revelação foi feita no final de dezembro por Jorge Mendes. "Chegou uma oferta da China de 300 milhões de euros para o Real Madrid e mais cem milhões de euros por ano para o jogador. Mas o dinheiro não é tudo. O Real Madrid é a sua vida. O Cristiano está feliz no Real Madrid e é impossível que vá para a China", referiu o empresário ao canal de televisão Sky Sport Itália.

Este mercado de transferências ficou ainda marcado pelo maior negócio de sempre envolvendo um jogador natural do país. Zhang Chengdong, ex-futebolista do Mafra, que também representou a U. Leiria e o Beira-Mar, tornou-se o jogador chinês mais caro da história - custou 20,4 milhões de euros ao Hebei Fortune, clube treinado pelo chileno Manuel Pellegrini, que o adquiriu ao Beijing Guoan.

Restrições a estrangeiros

Apesar de ter sido batido o recorde de dinheiro gasto em contratações, vários clubes chineses cancelaram ou deixaram sair alguns jogadores estrangeiros. Isto porque a liga chinesa anunciou a redução do número de futebolistas estrangeiros permitidos em campo por equipa de quatro para três.

Este, aliás, foi um problema levantado pelo presidente do Tianjin Quanjian, referindo-se ao benfiquista Raúl Jiménez. "Estávamos preparados para contratar dois jogadores, o preço e os salários estavam acertados. Eram o Falcao e o Raúl Jiménez. Os dois atletas estavam prontos para assinar, mas depois recebemos o aviso", disse Shu Yuhui, que foi mesmo obrigado a negociar a saída do avançado brasileiro Luís Fabiano devido às novas restrições no limite de jogadores estrangeiros.

Mas mais medidas estão prontas para avançar. A Associação Chinesa de Futebol anunciou que será estabelecido um teto salarial para os clubes, que passam também a ser sujeitos ao escrutínio financeiro por auditores, depois dos gastos com estrelas internacionais.

A liga chinesa arranca neste fim de semana. Ricardo Carvalho é o único jogador português, num campeonato com dois treinadores portugueses: André Villas-Boas (Shanghai SIPG) e Jaime Pacheco (Tianjin Teda).