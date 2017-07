Pub

O defesa de 24 anos oriundo do Sport Club São Paulo reforça o eixo defensivo dos azuis do Restelo

José Cleylton de Morais dos Santos, 24 anos, é o nono reforço do Belenenses para a temporada 2017/2018.



O central de 1,90 metros jogava no Sport Club São Paulo, emblema pelo qual fez três golos em 15 encontros na passada temporada.



"????O meu desejo sempre foi vir para a Europa e para um clube como o Belenenses, por isso não podia estar mais feliz. Foi uma decisão muito fácil, nem pensei duas vezes e felizmente consegui concretizar mais um sonho. O Belenenses abriu-me as portas e, sendo um clube com muita tradição em Portugal, conta muito para mim. Desde o começo das negociações que queria muito vir e estou muito agradecido por tudo se ter concretizado", referiu o novo futebolista do Belenenses ao gabinete de imprensa do clube da cruz de Cristo.