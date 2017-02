Pub

Jogadora de futebol feminino representa o Linkopings, da Suécia

A capitã da seleção portuguesa, Cláudia Neto, é a primeira portuguesa candidata a integrar o onze ideal da Federação Internacional de Futebolistas Profissionais (FIFPro), anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A lista das 55 finalistas de 2016 foi elaborada com os votos de mais de três mil jogadoras e inclui cinco guarda-redes, 20 defesas, 15 médios - categoria onde está inserida a portuguesa nas suecas do Linkopings - e 15 avançados.

A equipa será por um guarda-redes, quatro defesas, três médios e três avançados e será anunciada no dia 08 de março.

O país com mais candidatas ao onze ideal são os Estados Unidos, com nove candidatas, seguido pela França, com oito, e pela campeã olímpica Alemanha, com seis. O clube mais representado é o Lyon, campeão da Europa de futebol feminino, que conta com o nome de 11 jogadoras na lista.