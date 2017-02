Pub

Capitã da seleção está nomeada para o onze ideal da FIFPro. "Foi uma surpresa. É um grande orgulho", disse ao DN

Cláudia Neto tornou-se ontem a primeira jogadora do futebol portuguesa nomeada para integrar o onze ideal da Federação Internacional de Futebolistas Profissionais (FIFPro), que integra as melhores jogadoras do mundo. Cláudia, de 28 anos, está entre as candidatas na categoria de médios, ao lado de outras 14 futebolistas, em que se destacam Marta (Brasil), Carli Lloyd (Estados Unidos) e Camille Abily (França). A equipa ideal, composta por uma guarda-redes, quatro defesas, três médios e três avançados, será anunciada no dia 8 de março.

"Foi uma completa surpresa, confesso que não estava nada à espera. É um grande orgulho e muito bom para o nosso país ter uma portuguesa entre as nomeadas", disse ontem a capitã da seleção nacional ao DN, confessando que durante o dia recebeu centenas de mensagens de felicitações: "Sim, fui muito felicitada. É o reconhecimento do meu trabalho."

Cláudia Neto não tem dúvidas de que as exibições na seleção portuguesa na fase de qualificação para o Europeu tiveram influência em estar presente na lista de nomeadas. "Claro que sim, não tenho qualquer dúvida de que a seleção me ajudou a estar entre as candidatas. Portugal conseguiu um feito histórico, ao apurar-se pela primeira vez para um Campeonato da Europa, e isso não passou despercebido", considerou.

A lista das 55 finalistas de 2016 foi elaborada com os votos de mais de três mil jogadoras e inclui cinco guarda-redes, 20 defesas, 15 médios - categoria onde está inserida a portuguesa - e 15 avançados.

Começou no futsal

Cláudia Neto, natural de Portimão, foi determinante no histórico apuramento da seleção de futebol feminina para o Campeonato da Europa que se realiza este ano - apontou um total de seis golos e fez três assistências na fase de qualificação. Marcou o golo diante da República da Irlanda, que valeu a presença no play-off de apuramento, e antes tinha sido a heroína no triunfo por 3-2 sobre a Finlândia, ao apontar os três golos de Portugal num jogo em que as nórdicas chegaram a ter uma vantagem de dois golos.

A jogadora a quem chamam CN7, por analogia a Cristiano Ronaldo e usar o mesmo número do craque português do Real Madrid, atua na equipa sueca do Linköping FC, ao serviço da qual conquistou duas Taças da Suécia e esta temporada o título de campeã. Em 2015 chegou mesmo a integrar a equipa ideal da Liga Sueca.

Cláudia fez sempre carreira no estrangeiro. Em Portugal atuou apenas na equipa de futsal do UAC Lagos, na época 2007-08. Depois rumou a Espanha, onde esteve cinco temporadas no Prainsa Saragoça. Seguiu-se uma experiência de um ano no Espanyol de Barcelona e em 2015 transferiu-se para o Linköping FC, clube onde se mantém.

"Quando jogava futsal não pensava se podia chegar tão longe mas sempre trabalhei para isso. Sempre foi o meu objetivo ser profissional, estar nos grandes palcos. Até agora, tem corrido bem [...] Passei muitos anos a perseguir o objetivo de chegar a uma das melhores ligas da Europa. Todas gostamos de jogar com as melhores, como a Marta. É uma motivação extra. Este é um campeonato com condições muito acima das do espanhol ou do português ", contou ao DN em declarações prestadas em setembro.

Os Estados Unidos são o país mais representado na lista de finalistas da FIFPro, com nove candidatas. Segue-se a França, com oito, e a campeã olímpica Alemanha, com seis jogadoras. O Olympique de Lyon, campeão da Europa de futebol feminino, é o clube mais representado, com 11 nomes na lista de 55, à frente do Paris Saint-Germain (7) e do Wolfsburgo (5).