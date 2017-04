Ciclista Chad Young morreu após queda aparatosa

Pub

O ciclista norte-americano Chad Young, da Axeon Hagens Berman, morreu na sexta-feira, vitima dos ferimentos sofridos numa queda no domingo na Volta a Gila, nos Estados Unidos, informou hoje a equipa norte-americana.

"Perdemos um amigo, um elemento da equipa e da família. Não tenho palavras que possam descrever a minha dor com esta perda. Estou agradecido por tê-lo conhecido e sinto-me privilegiado por ter partilhado a sua paixão pelo ciclismo", escreveu no site oficial da formação Axel Merckx, diretor geral da equipa, onde alinham os portugueses Ivo Oliveira e Rui Oliveira.

Chad Young sofreu uma queda aparatosa no passado domingo, durante a última etapa da Volta a Gila, tendo sido transportado de helicóptero do Novo México para uma unidade hospitalar em Tucson, no Arizona.

O ciclista, de 21 anos, esteve em condição estável até quinta-feira, dia em que a equipa informou que o estado de saúde de Young tinha-se agravado, acabando por morrer um dia depois.