A chuva que se abateu sobre o circuito de Losail, no Qatar, anulou este sábado a qualificação para a primeira prova do Mundial de motociclismo, com as grelhas a serem feitas pelos tempos dos treinos livres.

Segundo os resultados dos treinos livres, o português Miguel Oliveira (KTM) parte da segunda linha, na quinta posição, na categoria de Moto 2, que terá na 'pole' o italiano Franco Morbidelli (Kalex).

Na categoria principal, o MotoGP, será o espanhol Maverick Viñales (Yamaha) a sair na frente, seguido pelo italiano Andrea Iannone (Suzuki) e o campeão mundial em título, o também espanhol Marc Marques (Honda).Bem mais atrás, o veterano italiano Valentino Rossi (Yamaha) partirá da quarta linha, do 10.º posto.