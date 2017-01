Pub

Proposta do Shangai SIPG pela estrela do Borussia de Dortmund

Mais uma loucura vinda da China. O Shangai SIPG, de acordo com o jornal espanhol AS, poderá ter apresentado uma proposta de 150 milhões por Aubameyang, estrela do Borussia de Dortmund. Para o jogador estaria reservado um salário de 41 milhões de euros por temporada. A operação não deverá ter sucesso, mas caso se concretizasse, o jogador gabonês passaria a ser a transferência mais caro do mundo e o jogador mais bem pago do planeta.

A China está a investir forte no mercado de jogadores. O Shangai SIPG contratou a semana passada Carlos Tévez, a quem está a pagar um salário anual de 38 milhões de euros.

Recentemente, recorde-se, o empresário Jorge Mendes revelou que um clube chinês tinha oferecido 300 milhões de euros ao Real Madrid e entre 100 a 150 milhões anuais a Cristiano Ronaldo. Mas que tanto o clube como o jogador recusaram.