Defesa integra a lista de 22 jogadores eleitos pelo treinador da Juventus, Massimiliano Allegri

O treinador de futebol da Juventus, Massimiliano Allegri, chamou 22 jogadores para a receção ao FC Porto, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, anunciou esta segunda-feira o clube italiano.

Entre os convocados estão o defesa Chiellini e o médio Marchisio, que estavam ambos em dúvida para a receção desta terça-feira aos 'dragões', bem como o ex-FC Porto Alex Sandro.

A Juventus tem uma vantagem de 2-0 na eliminatória, obtida no jogo da primeira mão, no Estádio do Dragão.

Lista dos 22 convocados:

- Guarda-redes: Buffon, Neto e Audero.

- Defesas: Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Dani Alves, Rugani e Lichtsteiner.

- Médios: Pjanic, Khedira, Marchisio, Lemina, Asamoah e Rincon.

- Avançados: Cuadrado, Higuaín, Pjaca, Mandzukic e Dybala.