O Chelsea reiterou esta sexta-feira que o avançado hispano-brasileiro, que já manifestou o desejo de regressar ao Atlético de Madrid, "é futebolista" do clube londrino e "deve reincorporar os treinos"

Diego Costa, de 28 anos, não entra nos planos do treinador dos campeões ingleses, o italiano Antonio Conte, que terá enviado no final da época uma mensagem ao avançado, em que o aconselhava a procurar outro clube.

Desde então, Diego Costa tem estado no seu país de origem, o Brasil, mas os blues insistem que o avançado tem de regressar aos trabalhos.

"A nossa posição é muito clara e não o queremos dizer mais vezes em público: [Diego Costa] é jogador do Chelsea e deve reincorporar os treinos. Acreditamos que é assunto encerrado", disse um porta-voz do emblema londrino.

No início da semana, em entrevista ao diário britânico Daily Mail, o internacional espanhol queixou-se que estava a ser tratado "como um criminoso", insistindo no desejo de voltar ao Atlético de Madrid, de onde saiu para o Chelsea.

"Deram-me uma semana suplementar de férias, mas depois as multas sucederam-se. Queriam que me treinasse com a segunda equipa e isso não faço. Não sou um criminoso", disse o avançado.

Diego Costa, autor de 20 golos na época passada, na campanha que permitiu ao Chelsea sagrar-se campeão inglês, revelou que "se passaram algumas coisas com o treinador", o italiano Antonio Conte, e espera agora que o clube londrino autorize a sua saída.

"O meu desejo é regressar ao Atlético de Madrid. Eles [os dirigentes do Chelsea] querem transferir-me para a China. Se devo partir, irei para o clube que quero e não para o que paga mais", observou Diego Costa, que alinhou no clube espanhol entre 2010 e 2014.