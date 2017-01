Pub

Os londrinos têm agora nove pontos de vantagem sobre o Arsenal, que perdeu em casa com o Watford

O Chelsea conservou esta quarta-feira a vantagem na liderança da Premier League ao empatar 1-1 em Liverpool, em jogo da 23.ª jornada.

A equipa de António Conte colocou-se em vantagem aos 25 minutos graças a um livre direto de David Luiz, os reds responderam no início do segundo tempo graças a um cabeceamento do holandês Wijnaldum, que restabeleceu o empate. Só que os londrinos podiam ter chegado ao triunfo, não fosse Diego Costa falhar um penálti a treze minutos do fim.

Ainda assim, a jornada foi muito proveitosa para os londrinos, líderes da Premier League, que aumentaram para nove a vantagem sobre a concorrência, graças à surpreendente derrota do Arsenal, em casa, diante do Watford, por 1-2.

Os gunners foram para o intervalo a perder por dois golos de diferença, graças a Kaboul e Troy Deeney, e não conseguiu melhor que reduzir por Alex Iwobi.

O Tottenham, que subiu ao segundo lugar em igualdade pontual com o Arsenal, não foi além do empate a zero em Sunderland.

Destaque merece ainda o Leicester que foi a Burnley sofrer a 12.ª derrota no campeonato. Um golo do galês Sam Vokes foi suficiente para que os ainda campeões ingleses caírem para o 16.º lugar, estando apenas com dois pontos acima da zona de despromoção.

Esta quinta-feira, há duelo português com o Manchester United de José Mourinho a receber o Hull City de Marco Silva, enquanto o West Ham de José Fonte recebe o Manchester City.