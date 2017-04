Mourinho e Rooney não evitaram empate caseiro do Manchester United com o WBA

Líder da Liga inglesa foi surpreendido em casa pelo Crystal Palace. A equipa de Mourinho empatou com o WBA

ia de surpresas na liga inglesa. O líder Chelsea, e apesar de o jogo ter tido nove minutos (!) de descontos, sofreu ontem a primeira derrota caseira da temporada, não conseguindo impor-se na receção ao Crystal Palace, que venceu por 2-1. Isto num dia em que o Manchester United também se deixou surpreender em Old Trafford.

O Chelsea de Antonio Conte teve perto de 80 minutos para alterar o resultado desfavorável, uma vez que os três golos foram marcados nos 11 minutos iniciais, o primeiro precisamente para a equipa anfitriã, da autoria de Fabregas, aos 5". O Crystal Palace, 16.º classificado, quatro pontos acima da zona de despromoção, respondeu de imediato e em apenas dois minutos deu a volta ao marcador, com golos de Zaha e Benteke, aos 9" e aos 11".

Apesar de ter dominado o jogo, o Chelsea foi incapaz de evitar a quarta derrota no campeonato, que, ainda assim, lidera com sete pontos de vantagem sobre o Tottenham, segundo classificado, vencedor do confronto no estádio do Burnley, por 2-0, com um dos golos a ser apontado por Eric Dier, ex-jogador do Sporting.

Mas a jornada de ontem reservou mais uma surpresa, já que o Manchester United de José Mourinho não foi além de um empate sem golos na receção ao West Bromwich. No final, o treinador português não escondeu a sua irritação com os avançados. "Seis jogadores foram brilhantes na defesa, na construção de jogo, no domínio exercido sobre o adversário. Valencia, Bailly, Rojo, Young, Carrick e Fellaini estiveram brilhantes, mas dos outros quatro [Lingard, Mkhitaryan, Martial e Rashford] não posso dizer a mesma coisa. Tinham de marcar e não o fizeram", reagiu José Mourinho. Este foi o oitavo empate da época do Manchester United em Old Trafford.

Hoje há um jogo em Inglaterra a dominar todas as atenções, com o Manchester City de Pep Guardiola a deslocar-se ao Emirates para medir forças com o Arsenal. Em caso de vitória, a equipa treinada pelo técnico catalão destrona o Liverpool no terceiro lugar.

Na Liga alemã, o Bayern Munique regressou aos grandes tempos, ao receber e golear o Augsburgo por 6-0. Um hat trick de Robert Lewandowski, um bis de Thiago Alcantara e um golo de Thomas Muller garantiram a vitória da formação bávara, que em 26 jogos apontou 67 golos, sofreu apenas 13 e mantém-se confortavelmente na liderança com mais 13 pontos do que o Leipzig, segundo classificado, que ontem regressou às vitórias, após duas derrotas e um empate, goleando o lanterna vermelha Darmstadt por 4-0.

Em Espanha (Real Madrid e Barcelona só hoje entram em ação), destaque para o triunfo fora de casa do Atlético Madrid, por 2-0, no terreno do Málaga, com golos de Koke (26") e Filipe Luís (74").

E na liga italiana a Roma cimentou o segundo lugar, recebendo e vencendo o Empoli por 2-0, com um bis de Dzeko. Esta noite as atenções estão viradas para o Nápoles-Juventus, no jogo que marca o regresso de Higuaín à cidade napolitana.