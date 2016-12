Pub

Blues imitam performance do Arsenal de 2000/2001 com treze vitórias seguidas

O Chelsea venceu esta tarde de sábado o Stoke City por 4-2 e igualou o recorde de 13 vitórias consecutivas na Premier League, que era pertença do Arsenal de Arséne Wenger da temporada 2001/2002.

O Chelsea começou a vencer logo aos 34', mas a vitória não foi fácil para os comandados de Conte, que viram Martins Indi, emprestado pelo FC Porto, a igualar aos 46'. Num jogo de loucos Willian colocaria de novo os líderes do campeonato novamente na frente aos 57', mas Peter Crouch empataria sete minutos volvidos. Ainda o Stoke City festejava quando mais uma vez Willian colocaria o Chelsea na frente, por 3-2, no minuto seguinte. O espano-brasileiro Diego Costa haveria de colocar um ponto final no jogo ao fazer o 4-2 final aos 85'.

Em Manchester o United de José Mourinho também teve de sofrer para vencer o Middlesbrough por 2-1. Aliás, só conseguiu a reviravolta no marcador nos derradeiros cinco minutos da partida, com golo de Martial e Pogba, aos 85' e 87', respetivamente, isto depois de Leadbitter ter inaugurado o marcador aos 67'.

Eis os outros resultados desta tarde:

Burnley-Sunderland, 4-1

Leicester City-West Ham United, 1-0

Southampton-West Bromwich Albion, 1-2

Swansea City-AFC Bournemouth, 0-3