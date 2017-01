Pedro celebra com Willian depois de marcar o terceiro golo do Chelsea

O Chelsea venceu hoje 3-0 o Leicester, campeão inglês de futebol em título, vitória que, à 21.? jornada, amplia a vantagem do clube londrino na liderança da "Premier league".

Em Leicester, a autoria dos golos do Chelsea tiveram todos assinatura espanhola: Marco Alonso marcou aos seis e 51 minutos e Pedro aos 71.

O Chelsea segue assim em primeiro com 52 pontos, mais sete do que o Tottenham, segundo, que hoje somou a sexta vitória consecutiva depois de bater em casa o West Bromwich por 4-0.

A equipa londrina pode ver a sua vantagem reposta nos cinco pontos, caso o Liverpool vença no domingo em casa do Manchester United, de José Mourinho, no grande jogo da jornada.