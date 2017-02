Pub

Estreia de Manuel Machado no Arouca não foi a mais positiva

O Desportivo de Chaves venceu este sábado em casa o Arouca, por 2-0, em jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e quebrou o jejum de três partidas sem vitórias e sem golos.

Sem fazer uma grande exibição, a equipa de Trás-os-Montes arrecadou três pontos com Bressan (oito minutos) a inaugurar o marcador e Fábio Martins (80) a selar o resultado final.

Com esta vitória, o emblema 'azul-grená' sobe provisoriamente ao sexto lugar, com os mesmos 32 pontos do Marítimo, que recebe o Nacional, na segunda-feira.

Já o Arouca, que estreou no banco Manuel Machado, somou o segundo desaire seguido, depois da derrota no terreno do Benfica (3-0), no último jogo sob o comando de Lito Vidigal, e segue no 10.º lugar, com 27.

Os comandados de Ricardo Soares saíram na frente do marcador bem cedo, logo aos oito minutos, com Bressan, reforço de inverno, a assinar o primeiro golo ao serviço do clube de livre direto, o guarda-redes arouquense ainda tentou o desvio, mas não conseguiu.

Apesar de estar em vantagem, os comandados de Ricardo Soares jogavam devagar e mostravam poucas ideias ofensivas, não criando mais nenhuma ocasião de perigo até ao intervalo.

O Arouca, também desinspirado, foi aumentando a pressão e instalando-se no meio-campo e, aos 12 minutos, Mateus quase estabeleceu o empate na sequência de um cruzamento de Tomané, mas António Filipe segurou.

A passagem da meia hora, Tomané vê António Filipe negar-lhe por duas vezes o golo, primeiro travando um remate à entrada da área e, logo depois, a defender um desvio de calcanhar, após cruzamento de Mateus.

Aos 41 minutos, o guarda-redes transmontano voltou a ser chamado a defender um remate de Mateus.

No reatamento, os forasteiros continuavam por cima na partida e, perante este ascendeste, Ricardo Soares decidiu trocar Perdigão por Davidson e dar novo poderio ofensivo à equipa.

O jogo equilibrou-se e, aos 52 minutos, Rafa tentou aumentar a vantagem com um remate de longa distância, mas Bolat estava atento, logo depois Tomané quis inaugurar o marcador, mas atirou às malhas laterais.

O Desportivo de Chaves tornou-se mais pressionante e, por duas vezes, poderia ter dilatado o resultado com Rafa, servido por Braga, a atirar por cima e Davidson remata cruzado, mas a bola passou perto do poste da baliza.

O Arouca corria atrás do prejuízo, não baixava a toada de jogo e continuava a criar perigo com Mateus, aos 72 minutos, a permitir uma grande defesa a António Filipe.

A dez minutos do apito final, Fábio Martins, com um remate de fora da área, fixou o resultado final, não dando hipóteses a Bolat.