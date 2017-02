Pub

Transmontanos dominaram grande parte da partida e chegaram ao intervalo empatados. Rafa e Mitroglou resolveram a questão no segundo tempo e desbloquearam um jogo complicado

O Benfica somou ontem mais três importantes pontos na Luz. Importantes porque do outro lado estava uma equipa que sabe jogar futebol e que deu muito trabalho aos jogadores encarnados. Valeu mais uma vez um inspirado Mitroglou, que bisou e deixou o Benfica na liderança independentemente de o FC Porto ganhar ou não amanhã.

Não é fácil jogar contra este Chaves, que viu partir em janeiro jogadores como Battaglia ou Assis para o Sp. Braga. O Benfica sabia-o e sentiu isso sobretudo na primeira parte. Os flavienses, que eram a terceira equipa com menos derrotas na Liga até ontem, surpreenderam as águias com um meio-campo que pressionava logo à saída da defesa encarnada e durante o primeiro quarto de hora foram quem mais perto esteve do golo.

Sem Fejsa, lesionado, Pizzi era obrigado a encostar-se mais ao meio-campo defensivo para ajudar Samaris e o Chaves aproveitou isso, encostando o estratega, não permitindo que o internacional português construísse. E, obviamente, lá na frente Salvio, Rafa e Mitroglou ressentiam-se.

O grego acabou por fazer o golo da praxe aos 17", num cruzamento de Nélson Semedo, mas era o Chaves que controlava e que mais perto esteve de marcar. Foi um balde de água fria para os transmontanos, que nunca baixaram os braços. Pressionaram, encostaram o Benfica às cordas e conseguiram com muito mérito o empate aos 44", num grande remate fora da área de Bressan.

Para o segundo tempo esperava-se a entrada de Jonas logo após o intervalo, mas Rui Vitória manteve o mesmo onze, apenas trocando as posições de Rafa e Zivkovic, com o sérvio a passar a jogar ao lado de Mitroglou. Mesmo sem grande brilhantismo, a estratégia começou logo a dar frutos. Tecnicamente mais forte, Zivkovic chamava a si a atenção de pelo menos dois defesas, dando mais espaço às correrias de Rafa na ala. E num desses lances o sérvio levou os "guardas" para a área e libertou Nélson Semedo, que, aos 49", entrou na área e cruzou para Rafa encostar.

Começava bem o segundo tempo para os encarnados que animaram com o golo. Desta feita, contudo, não se limitaram apenas a segurar o resultado, pois sabiam que do outro lado estava um Chaves que nunca desistiu, embora fisicamente mais desgastado. O Benfica apercebeu-se desse fator e tentou matar a partida, acelerando o ritmo e colocando muitas vezes a defesa transmontana em apuros. Rafa acelerava da esquerda, Nélson Semedo na direita, mas Jonas, que já tinha entrado, não estava nos melhores dias. As bolas chegavam mais vezes ao brasileiro que a Mitroglou, mas o pistoleiro raramente disparou a preceito.

Com o passar dos minutos, a pressão sobre o Benfica aumentava e o Chaves sentiu isso. Aos poucos foi subindo no terreno e aos 75" já controlava. Ao contrário da primeira parte, contudo, foram poucas as vezes que chegaram com perigo à área, arriscando mais os remates de fora. Ederson ainda valeu às águias, mas Mitroglou voltou a decidir. Aos 89" inventou uma jogada e matou a partida, fazendo o sétimo golo nas últimas cinco partidas.