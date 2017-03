Pub

Equipa brasileira vai defrontar o Zulia FC da Venezuela, o primeiro encontro internacional após o trágico acidente

A equipa de futebol brasileira Chapecoense, que em novembro de 2016 perdeu grande parte do plantel num desastre de aviação, regressa na terça-feira às competições continentais ao defrontar o Zulia FC, da Venezuela.

O jogo da Taça Libertadores será o primeiro encontro internacional depois do acidente de 28 de novembro que custou a vida a 71 dos 77 passageiros do avião que transportava a equipa, a equipa técnica, dirigentes e jornalistas para um jogo da final da Taça Sul-americana, na casa dos colombianos do Atlético Nacional.

Será ainda a estreia dos brasileiros na competição e o novo treinador, Vagner Mancini, quer "lembrar os que morreram" ao "jogar bom futebol". O adversário de terça-feira, o Zulia FC, é também um 'estreante'.

Depois de ter perdido 19 atletas no acidente, que deixou gravemente feridos outros três jogadores (Follmann, Neto e Ruschel), a equipa conta com 22 novos jogadores, entre eles Artur Moraes, antigo guarda-redes de Sporting de Braga e Benfica.