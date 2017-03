Pub

Clube brasileiro efetua a sua primeira viagem internacional depois da tragédia do passado dia 28 de novembro, que fez 71 mortos e seis feridos.

O que seria uma viagem longa e fastidiosa, mas que não mereceria notícia, ganha especial relevo pelo facto de estarmos a falar do Chapecoense. A comitiva do clube brasileiro que na terça-feira joga na Venezuela, diante do Zulia, para a Copa dos Libertadores, inicia na manhã deste domingo uma longa viagem de 27 horas, que terminará em Maracaibo, na Venezuela.

Obviamente que o facto nos faz imediatamente recordar do terrível acidente de 28 de novembro do ano passado, que fez 71 mortos e seis feridos, quando o Chapecoense viajava para Medellin, na Colômbia, para disputar a primeira mão da final da Copa Sul Americana.

A comitiva do clube de Chapecó volta a atravessar o continente sul-americano, numa viagem com um trajeto semelhante ao realizado no fatídico dia 28 de novembro. Primeiro, será efetuada uma viagem em voo charter entre Chapecó e São Paulo e depois de pernoitar na capital paulista, a comitiva partirá para o Panamá, num voo regular da companhia Copa Airlines. Depois da escala no Panamá, segue-se a viagem até Macacaibo.