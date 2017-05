Pub

O clube brasileiro, que perdeu quase todo o plantel no fatídico acidente de aviação, corre o risco de deixar a competição pois terá utilizado dois futebolistas que se encontravam castigados

A Chapecoense pode ser expulsa da Taça dos Libertadores, prova análoga à Liga dos Campeões na América do Sul.



Tudo se terá precipitado na madrugada desta quinta-feira devido ao facto de o clube brasileiro ter feito atuar diante dos argentinos do Lanús dois futebolistas - Luiz Otávio e Rossi - que se encontravam aparentemente suspensos depois de terem sido expulsos no encontro anterior da mesma competição.



A CONMEBOL, entidade que superintende o futebol na América do Sul, garante que alertou a Chapecoense mas o clube alega que não foi notificado das sanções.



A verdade é que a Chapecoense venceu o Lanús na Argentina por 2-1 e continua na luta pelo apuramento para a próxima fase.