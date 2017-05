Pub

Cerca de uma dezena de adeptos receberam hoje a equipa do FC Porto no aeroporto com cânticos de descontentamento pelo empate na Madeira, frente ao Marítimo.

A equipa aterrou no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, por volta das 02:10 e à sua espera tinha cerca de 10 adeptos a cantar "Joguem à bola, palhaços joguem à bola".

O líder da claque Super Dragões, que viajou no avião da equipa, serenou os ânimos e o grupo acabou por desmobilizar.

O FC Porto empatou na Madeira, com o Marítimo (1-1), e complicou as contas para a corrida ao título de campeão nacional.

