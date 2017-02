Pub

Equipa liderada pelos 38 pontos de Isaiah Thomas entrou para a história do basquetebol.

Os Boston Celtics venceram na madrugada deste sábado os Los Angeles Lakers, com quem dividiam o estatuto de equipa mais vitoriosa da NBA, por 113-107.

No TD Garden, os Celtics somaram a sua 3.253 vitória, a sexta consecutiva, com 38 pontos de Isaiah Thomas e 18 de Jae Crowder, enquanto Lou Williams e D'Angelo Russel, com 21 e 20, respetivamente, foram os melhores marcadores dos Lakers, que somaram o quinto desaire em seis encontros.

Os Celtics, orientados por Brad Stevens, são agora a equipa mais vitoriosa de sempre na NBA.

Em Oklahoma, Russell Westbrook conseguiu novo triplo-duplo, com 38 pontos, 13 ressaltos e 12 assistências, no triunfo dos Thunder frente aos Memphis Grizzlies, por 114-102.

Os 25 triplo-duplos alcançados por Westbrook na presente temporada apenas são inferiores ao registo de Wilt Chamberlain, que somou 31 na época 1967/68.