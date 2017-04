Celtics e Wizards encontram-se nas meias-finais da Conferência Este da NBA

Pub

Os Boston Celtics, equipa com mais títulos na Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), e os Wasghington Wizards garantiram na sexta-feira o apuramento para as meias-finais da Conferência Este.

Em Chicago, os Celtics, com 17 troféus nesta liga, deixaram pelo caminho os Chicagos Bulls com o quarto triunfo, este por 105-83, com destaque para Avery Bradley, que terminou o confronto com 23 pontos e cinco ressaltos.

Na equipa visitante, outros quatro jogadores anotaram pontuações com dois dígitos: Gerald Green (16), Jay Crowder (12, mais cinco ressaltos), Al Horford (12, mais seis ressaltos e sete assitências) e Isaiah Thomas (12, mais cinco ressaltos e seis assitências).

Pelos Bulls, também apenas um jogador fixou a pontuação nas duas dezenas, Jimmy Butler, que acabou o embate com 23 pontos, mais sete ressaltos.

Já os Wizards, juntaram-se aos Celtics nas meias-finais de Este depois de irem a Atlanta bater os Hawks por 115-99, sob as 'batutas' dos 'endiabrados' John Wall, com 42 pontos e oito assistências, e Bradley Beal, com 31 pontos.

Pelo lado da equipa da casa, o protagonismo ficou repartido entre Paul Millsap, com 31 pontos e dez ressaltos, e Dennis Schroedr, com 26 pontos e dez assistências.

No outro jogo do dia, para a primeira ronda da Conferência Oeste, os Los Angeles Clippers foram a Utah vencer os Jazz por 98-93, igualando o confronto 3-3.

Chris Paul foi a maior figura dos visitantes, com 29 pontos e oito assistências, tendo sido secundado por Austin Rivers (13 pontos), Luc Mbah a Moute (13, mais seis ressaltos) e Jamal Crawford (12).

Do lado dos Jazz, de nada valeram as exibições consistentes de Gordon Hayward (31 pontos, sets ressaltos e quatro assistências) e George Hill (22 pontos e cinco ressaltos).