O treinador norte-irlandês, de 44 anos, chegou ao Celtic no início da temporada e vai manter-se no emblema católico até 2021

O Celtic anunciou esta sexta-feira que renovou contrato com treinador Brendan Rodgers para as próximas quatro temporadas, dias depois de ter levado a equipa de Glasgow ao quinto título consecutivo de campeão escocês de futebol.

O treinador norte-irlandês, de 44 anos, chegou ao Celtic no início da temporada e vai manter-se no emblema católico até 2021. Esta época, além do campeonato, conquistou também a Taça da Liga escocesa e ainda está a disputar Taça da Escócia.

"Não poderia estar mais contente. Estou no melhor sítio possível. Estou eternamente grato ao clube e aos seus dirigentes pela confiança que depositaram em mim", afirmou Rodgers em declarações ao site oficial do clube.

Antes de chegar à Escócia, Rodgers esteve quatro temporadas no Liverpool (2012-2016) e foi treinador do Swansea City entre 2010 e 2012.