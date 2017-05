Pub

Ao vencerem na tarde deste sábado, e pelo mesmo resultado (17-13), os jogos das meias-finais, CDUL (que foi a Monsanto eliminar o bicampeão Direito) e Agronomia (que derrotou Cascais em casa) vão disputar, no próximo sábado, a final do campeonato.

Desde que o modelo da Divisão de Honra estabelece que a prova termina com uma final (ou seja, desde a época 2005/06), esta será a sexta vez, para cada qual, que universitários e agrónomos vão marcar presença no jogo decisivo da prova. E se para o CDUL será a sexta final consecutiva (!), com dois triunfos e três derrotas, os homens da Tapada não chegavam à final desde 2012 - quando, curiosamente, foram batidos precisamente pelo CDUL (24-15).



E apesar do resultado dos jogos desta tarde ter sido o mesmo, a facilidade com que o CDUL se foi impor a casa do bicampeão Direito (com o qual disputara as derradeiras quatro finais!) foi bem maior que as dificuldades sentidas por Agronomia - equipa vencedora da fase regular, não esqueçamos - perante um Dramático de Cascais que vendeu muito cara a derrota e bem poderia ter saído da Tapada com o bilhete para a final.



Num campo de Monsanto cheio como um ovo e onde se viveu um ambiente dos grande jogos - infelizmente nada habitual no nosso râguebi - Direito entrou melhor e ao 10' já vencia por 3-0 (segunda penalidade de Nuno Sousa Guedes após desperdiçar uma primeira tentativa). Mas a pouco e pouco o CDUL, que desde o início placava tudo o que mexia e vestia de vermelho e negro (com destaque para os predadores centros Hamish Graham e Frederico Oliveira e o asa Sebastião Villax) começou a impor o seu jogo, mais estruturado e eficaz.



Entretanto Nuno Penha e Costa e Jorge Abecassis falhavam duas fáceis penalidades e uma fabulosa arrancada do centro da casa Manuel Vilela quase dava o primeiro ensaio do jogo aos 28'. Ensaio que surgiria, isso sim, logo a seguir na outra área, com Francisco Appleton (boa descoberta como flanqueador) a finalizar um bom trabalho dos avançados visitantes num lance iniciado por Gonçalo Foro e Frederico Oliveira (7-3). Mas em cima do intervalo Nuno Sousa Guedes reduzia numa penalidade para os 7-6 que se registavam no descanso.



O CDUL reentrou melhor (Abecassis fez os 10-6 aos 44' num pontapé), com a sua avançada a superiorizar-se - perante uma 3.ª linha de Direito estranhamente invisível... - garantindo mais bolas para as linhas atrasadas onde o médio abertura Penha e Costa ganhava facilmente o seu duelo direto com o n.º 10 contrário Luís Salema, mais uma vez um peixe fora do aquário naquela posição fulcral numa equipa de râguebi.



As bem dirigidas bolas altas chutadas pelo abertura universitário causavam grandes problemas ao defesa Sousa Guedes, que demonstrava algum receio perante a boa pressão contrária... e só aos 69' os advogados, dominados, voltavam a pisar a área de 22 adversária, mas sem causar qualquer perigo.



E com o CDUL, equipa mais madura e astuta. na mó de cima e sempre com mais iniciativa de jogo, aos74' surgiria o lance decisivo do encontro, quando o formação Francisco Pinto de Magalhães, saindo à volta de uma formação espontânea, escapou, qual escorregadia enguia elétrica, a todos os adversários fazendo um fabuloso ensaio a solo, para os 17-6 que praticamente carimbavam o passaporte para a final.



E o único ensaio dos advogados conseguido já no derradeiro lance de jogo, por intermédio do asa João Granate, mais não fez que atenuar o desgosto por, pela primeira vez em cinco anos, Direito não ir estar na partida decisiva do campeonato.



O jogo da Tapada, entre as duas equipas já qualificadas para a final da Taça de Portugal a 27 de maio, começou sob intenso domínio do desinibido e confiante Cascais, que aos 7' ganhava por 3-0 (pontapé de Franco Correa, herói dos play-offs ao fazer os 15 pontos da sua equipa no Restelo).



Mas, sem surpresa, a favorita Agronomia começou a aparecer no jogo. A sua avançada, mais pesada, ganhava terreno, os médios dinamizavam o jogo e os três-quartos mostravam a conhecida velocidade. E, sem espanto, aos 25' já tinha virado para 12-3, graças a dois ensaios: primeiro foi o formação Gonçalo Cardoso (um dos recentes campeões europeus sub-20) lesto a escapar pelas franjas de um ruck e depois pelo centro fijiano Meli McCaw, num impressionante slalom gigante onde ultrapassou meia equipa adversária!



Aos 39', e após o abertura argentino Franco Correa ver amarelo, o asa sul-africano Van Zyl penalizou o homem a menos contrário ao fazer o terceiro ensaio para os agrónomos à saída de um ruck (17-3). Nem o mais pessimista dos agrónomos sonhava que a sua equipa não faria mais pontos no quere restava jogar...



No derradeiro lance da 1.ª parte, João Bernardo Afonso (sem o chutador Correa, de fora) converteria uma penalidade, para os 17-6 ao intervalo.



O 2.º tempo recomeçou com Cascais agora jogando de branco - inteligente decisão pois as duas equipas começaram a partida alinhando ambas de verde, o que não dava certamente jeito nenhum ao árbitro João Costa... - e muito mais empenhado em mostrar que não estava nesta meia-final apenas para fazer um papel menor, em jeito de vénia à super-favorita Agronomia.



E foi um regalo ver, primeiro, o ensaio do entrado ao intervalo João Pedro Cabaço (17-13) e depois a forma entusiástica com os jogadores da Linha se entregaram ao jogo, perante o quinze de Frederico Sousa, estranhamente incapaz de controlar o jogo e ainda menos de o esticar para o meio-campo contrário. Em especial após a saída, por lesão, do seu maestro e playmaker José Rodrigues, pois o substituto Francisco Mira não conseguiu pôr as linhas atrasadas a funcionar como o luso sul-africano.

Mas aí viu-se a inexperiência nestas andanças do Cascais, que não soube ganhar um jogo que até teve na mão, pois mesmo jogando com um homem a mais (por amarelo ao capitão agrónomo António Duarte, como é costume...), conseguiu neste período somar cinco alinhamentos de introdução própria perdidos (!!!), deixando a equipa sem boas bolas de ataque. E sem elas não se ganham jogos de râguebi.



Vitória mais suada que se pensaria para Agronomia, perante um Dramático que deu muito trabalho e saiu com a cabeça erguida numa época que se pode considerar de muito boa para a equipa da Linha ao atingir as finais da Challenge e da Taça de Portugal.



Assim sábado, no Jamor, pelas 17.00 (à mesma hora da final da Taça dos Campeões europeus de râguebi, o que inviabiliza a sua transmissão televisiva!), CDUL e Agronomia vão discutir entre si a final da 58.ª edição do campeonato.