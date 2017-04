Pub

Os dragões apresentaram queixa contra Tiago Antunes, após a contestada arbitragem em Braga que levou à expulsão de Brahimi

No comunicado publicado esta quarta-feira, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anuncia a abertura de um "processo de inquérito", "com base em participação de sociedade desportiva" ao quarto árbitro Tiago Antunes.

O processo surgiu após uma queixa apresentada pelos dragões no seguimento da expulsão de Brahimi e do relatório final do árbitro do encontro. "O processo foi enviado hoje à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, mantendo-se em segredo até ao fim do inquérito", pode-se ler no comunicado do CD da FPF.