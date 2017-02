Pub

Catarina Carvalho volta a competir na sexta-feira na qualificação do slalom

A portuguesa Catarina Carvalho terminou esta segunda-feira na 54.ª posição a prova de qualificação slalom gigante dos Mundiais de esqui alpino, que estão a decorrer St. Moritz, na Suíça.

A esquiadora lusa, de 20 anos, gastou 2.31,93 minutos para cumprir as duas mangas do slalom gigante, marca que lhe deu o 54.º entre 75 inscritas (apenas 61 terminaram a prova), ficando fora das 25 apuradas para o corrida final -- já estão apuradas as primeiras 50 do 'ranking'.

A bielorrussa Maria Shkanova foi a mais rápida, com um tempo total de 1.59,78 minutos, à frente da letã Lelde Gasuna (1.59,88) e da norte-americana Sarah Schleper (2.00,12).

Catarina Carvalho volta a competir na sexta-feira na qualificação do slalom, enquanto Arthur Hanse, Samuel Almeida e Ricardo Brancal participam no slalom gigante na quinta-feira e no slalom no sábado.