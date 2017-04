Pub

Um grupo de adeptos 'casuals' afetos ao Benfica foram hoje intercetados junto ao Estádio de Alvalade

Segundo o sub-comissário da PSP Hugo Abreu, não chegou a haver qualquer tipo de confronto com adeptos do Sporting.

"Este grupo de 'casuals' do Benfica foi rapidamente intercetado pelos elementos da PSP, pelos 'spotters', e com o reforço das equipas de ação imediata conseguimos fazer um cordão de marcha para que entrem pela entrada dos adeptos do Benfica", disse.

Este elemento da força de segurança garante que o cordão de marcha que conduziu os adeptos do Benfica do Estádio da Luz para o de Alvalade não foi "furado".

[Foi um grupo que se organizou e veio fora do cordão de marcha. Organizou um pequeno grupo e veio para as imediações do estádio e foram intercetados pela PSP. Agora vão dar a volta pela Avenida Padre Cruz para poder entrar]

Antes desta intervenção, Hugo Abreu traçou de forma positiva um balanço provisório, onde não tinha indicação que qualquer detenção.

"Neste momento a Polícia de Segurança Pública tem a registar apenas a apreensão de alguns artefactos pirotécnicos: 21 petardos, cinto tochas e 17 potes de fumo. Tivemos também uma pequena altercação, logo no início da formação do cordão de marcha, junto ao complexo desportivo da Luz, que obrigou a uma intervenção mais musculada por parte dos polícias do corpo de intervenção e que resultou num ferido ligeiro", afirmou, sustentado que depois de assistido no local este adepto integrou o cordão de marcha para ser transportado com todos os adeptos do Benfica até ao Estádio José Alvalade.

Meia hora antes do jogo começar todos os adeptos do Benfica já se encontravam no Estádio de Alvalade, depois de uma entrada faseada ao longo de hora e meia.