Pub

FC Porto adianta-se no marcador aos 37'. Antes, aos 19', pediu-se penálti no Estádio do Dragão

Danilo Pereira inaugura o marcador no Dragão

Aos 19', Soares cruza para a área com André Silva a fazer a emenda, que parece ir ao braço de Edgar Ié. Fábio Veríssimo manda jogar.

Outras jogadas:

Diogo Viana dispara de fora da área aos 15' para defesa atenta de Casillas.

Grande passe de André André aos 25' a descobrir Maxi solto na área, este simula o remate e toca para Soares em posição frontal, que atira fraco para defesa de Cristiano.

Contra ataque do FC Porto aos 43' com André Silva a rematar de fora da área para defesa de Cristiano.