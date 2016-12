Pub

Sheffield Wednesday venceu na visita ao Newcastle, líder do Championship

Um golo do defesa central holandês Glenn Loovens, aos 53 minutos, valeu ao Sheffield Wednesday a vitória (1-0) no terreno do Newcastle, em jogo do Championship.

A equipa treinada pelo português Carlos Carvalhal surpreendeu assim o líder do segundo escalão do futebol inglês, amargando a tradicional jornada do Boxing Day ao treinador espanhol Rafa Benítez - ex-treinador de Real Madrid, Chelsea, Inter de Milão e Liverpool (onde foi campeão europeu, em 2005), entre outros -, atualmente ao comando da equipa do Newcastle.

O Sheffield Wednesday, que na época passada falhou a promoção à Premier League no jogo final de acesso, está no sexto lugar no Championship, com 40 pontos, em zona de acesso ao play-off de subida, enquanto o Newcastle continua na liderança, com 49 pontos.