Procuradoria abriu investigação por "tentativa de homicídio" , após o ataque sofrido pela equipa do Borussia esta terça-feira, antes do jogo com o Mónaco (adiado para quarta-feira).

As explosões que atingiram o autocarro do Borussia Dortmund visavam especificamente o veículo que transportava a equipa alemã de futebol. "Nós partimos do princípio, e fizemo-lo desde o início, que se tratou de um ataque visando diretamente o autocarro", disse o chefe da política local, Gregor Lange, em conferência de imprensa, esta terça-feira.

O porta-voz confirmou ainda a informação avançada pela procuradoria de Dortmund, que revelou que "uma carta foi encontrada perto do local das explosões", que está "em processo de verificação" e pode ajudar a explicar o inesperado ataque.

Já a Procuradoria indicou que foi aberta uma investigação por "tentativa de homicídio" e sublinhou que ainda é demasiado cedo para determinar a motivação das explosões. No entanto confirmou que foi encontrado um quarto objeto "semelhante a um explosivo", nas proximidades do local do ataque, mas os investigadores ainda não conseguiram determinar se é um explosivo e se está relacionado com as três explosões anteriores.

De acordo com a AFP, que recolhe as informações da DPA, a polícia não usa a palavra atentado para descrever o incidente, mas sim "ataque grave com explosivos".

Três explosões atingiram hoje o autocarro do Borussia Dortmund, quando a equipa se dirigia para o seu estádio para defrontar os franceses do Mónaco na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, com o defesa espanhol Marc Bartra a ficar ferido no pulso direito.

O jogo acabou por ser adiado para as 17:45 (horas de Lisboa) de quarta-feira.