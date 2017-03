Pub

A tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki e a britânica Johanna Konta qualificaram-se na quinta-feira para a final do Masters 1.000 de Miami, enquanto Roger Federer e Nick Kyrgios discutem esta sexta-feira um lugar na final masculina.

Wozniacki, 14.ª da hierarquia mundial, venceu a checa Karolina Pliskova, pelos parciais de 5-7, 6-1 e 6-1, enquanto Konta se impôs a Venus Williams.

A britânica, 11.ª do 'ranking' WTA, assegurou presença na sua primeira final do torneio, ao vencer a mais velha das irmãs Williams, tricampeã em Miami, por 6-4 e 7-5.

No quadro masculino, o suíço Roger Federer, sexto do mundo, confirmou o excelente momento de forma, ao bater o checo Tomas Berdych, 14.º.

Apesar do seu favoritismo, Federer não teve vida fácil e, depois de ter vencido o primeiro parcial por 6-2, perdeu o segundo por 6-3 e viu o seu adversário desperdiçar dois 'match points', antes de vencer o encontro no 'tie-break', 7-6 (8-6).

Na meia-final, o suíço vai defrontar o australiano Nick Kyrgios, que se impôs ao alemão Alexander Zverev, por 6-4, 6-7 (9-11) e 6-3.

A outra meia-final vai opor o espanhol Rafael Nadal, sétimo do mundo, ao italiano Fabio Fognini, 40.º do 'ranking', responsável pelo afastamento do português João Sousa, na segunda ronda do torneio.

Caso Federer e Nadal se qualifiquem, a final do Masters 1.000 de Miami será uma reedição do jogo decisivo do último Open da Austrália, no qual o suíço se impôs ao espanhol.