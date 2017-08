Pub

A luso-brasileira Carol Henrique conquistou hoje o segundo título de campeã portuguesa de surf consecutivo, ao vencer a etapa de Ílhavo do Nacional, frente a Mariana Garcia.

Carol Henrique necessitava de vencer a quinta de seis etapas para assegurar matematicamente a conquista, uma vez que Teresa Bonvalot, a sua principal rival, falhou o Miss Activo Cup, em Ílhavo.

"Estou muito feliz por me sagrar bicampeã nacional! Era um objetivo mas, na verdade, não sabia que o podia conseguir já nesta etapa de Ílhavo. Este título estava nos meus objetivos para 2017 e fico muito feliz por o concretizar. Vem num ótimo momento. As ondas aqui estiveram boas, com tamanho, o meu treinador ajudou-me bastante e quero dar os parabéns à Mariana, que surfou muito bem", afirmou Carol Henrique, de 22 anos.

Carol Henrique soma agora 4.460 pontos, mais 855 do que Camilla Kemp, segunda classificada, mais 975 do que Yolanda Hopkins, terceira, enquanto Teresa Bonvalot caiu para a quarta posição.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O Bom Petisco Cascais Pro, da quinta e última etapa da Liga Meo, vai ser disputado entre 14 e 16 de setembro, quando ficará decidido o campeão nacional masculino.