Atual campeã nacional e o melhor surfista português de todos os tempos foram os vencedores da primeira etapa da Liga Meo. Ela quer o título. Ele vai "prova a prova"

Se muitos consideram a chuva um sinal de bênção, toda a gente presente ontem na praia de Ribeira D'Ilhas, na Ericeira, ficou mais do que abençoada. Na manhã das grandes decisões da primeira etapa da Liga Meo Surf 2017 a chuva caiu copiosamente. E excluindo as dezenas de pessoas que escolheram a manhã de ontem para surfar apenas por lazer, mas bem longe do espaço de competição, poucos foram os que se atreveram a deixar os espaços cobertos e as televisões que transmitiam em direto o último dia do Allianz Ericeira Pro.

Quem não precisou de alinhar em superstições foram mesmo os atletas, que estiveram a um nível muito alto, e principalmente os vencedores: Tiago "Saca" Pires, nos homens, e Carol Henrique, nas senhoras. Com qualidade na sua performance, venceram ambos com justiça e sem muita surpresa. Carol porque é a campeã, Tiago devido à experiência e também ao facto de Pedro Henrique, campeão em título, ter perdido muito cedo na competição.

O melhor surfista português de todos os tempos, a jogar em casa, voltou assim às vitórias em provas, depois de ter vencido pela última vez precisamente em Ribeira D'Ilhas, há dois anos. E se entre os presentes na praia se dizia que este era "o melhor surf" de Tiago Pires nos últimos tempos, o próprio confirmou que as coisas lhe correram bem.

"Consegui apresentar um bom nível de surf. O campeonato começou com ondas difíceis e não fui fazendo grandes pontuações, mas no ultimo dia, em que as coisas aquecem e o nível fica muito alto, existiram ondas boas e isso proporcionou um bom espetáculo de surf, com notas altas, e é isso que se quer" disse Tiago, de 37 anos, destacando as rondas difíceis até à final, principalmente a "meia-final contra o Vasco Ribeiro".

Curiosamente, Tiago Pires iniciou este ano uma ligação com Vasco Ribeiro, sendo mentor do jovem surfista. Com o treinador de Vasco, Zé Seabra, formam "uma equipa a três". Ontem, porém, Vasco Ribeiro "não conseguiu passar o treino", como referiu Tiago de sorriso na cara.

"Consegui manter-me fiel à minha tática, à minha estratégia e apanhei as ondas boas. Fiz o meu melhor surf e chegou", explicou.

Garantiu ainda que "vai aparecer em mais provas", mas não confirma se participará em todas as etapas do campeonato nacional. "A minha ideia é ir fazendo prova a prova, manter o meu fiel compromisso com a Liga Meo Surf, e com o circuito nacional e ajudar ao desenvolvimento do surf português. Por isso, aquilo que eu puder fazer para contribuir, vou fazer", concluiu.

E se Tiago pensa etapa a etapa, Carol Henrique, campeã nacional em título, afirma sem dúvidas que está para revalidar o título. "Eu quero [ser campeã novamente]. É um desejo", diz, mesmo assumindo que o "principal objetivo é internacional, no circuito mundial de qualificação."

Na final, a luso-brasileira de 21 anos, derrotou Yolanda Hopkins, algarvia que eliminou, nas meias -finais, a favorita Teresa Bonvalot, já campeã nacional por duas vezes.

O segredo da vitória de ontem em Ribeira D'Ilhas? A escolha de ondas.

"Aqui conta muito a escolha da onda. É preciso ter muita calma e ser paciente na espera. O final foi bem nervoso porque não entraram muitas ondas e quando entrou uma o fio enrolou-se no meu pé e caí. No final consegui apanhar uma boa onda e fazer uma pontuação que me deixou mais tranquila", explicou.

A coroação dos campeões foi feita ainda com muita chuva, mas não foi essa bênção que lhes deu sorte, ou azar. A qualidade do que fizeram dentro de água foi mesmo o que decidiu tudo na Ericeira.