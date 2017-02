Pub

A jogar em casa, extremo/poste dos Pelicans bateu recorde de pontos do All-Star Game, foi eleito MVP e recebeu DeMarcus Cousins

Foi festivo, excessivo e surpreendente como é pródigo dos carnavais. E, no final, ergueram-se as sobrancelhas de espanto, perante a noite perfeita da "monocelha" mais famosa da NBA: a jogar em casa, numa Nova Orleães já em aquecimento para a Mardi Gras, Anthony Davis foi o grande protagonista do All-Star Game da liga norte-americana de basquetebol: bateu o recorde de pontos do evento (52), foi considerado o jogador mais valioso da partida e, no final, recebeu outra prenda muito especial: a notícia da contratação de DeMarcus Cousins pelos seus New Orleans Pelicans.

Sim, viveu-se um Domingo Gordo no jogo das estrelas da NBA, realizado (na madrugada de ontem, pela hora portuguesa) numa Nova Orleães já em ambiente de Mardi Gras, uma das celebrações mais famosas da quadra carnavalesca. Bateram-se recordes de pontos por período (101), parte (189) e jogo (374), na estrondosa vitória da equipa do Oeste sobre a do Este, por 192-182. Mas a figura da noite foi mesmo o homem da casa, Anthony Davis, extremo-poste dos New Orleans Pelicans.

Ao somar 52 pontos (acertou 26 dos 39 lançamentos), Anthony Davis bateu o velho recorde do lendário Wilt Chamberlain (42, em 1962) e tornou-se o sétimo atleta da equipa anfitriã a receber o troféu de MVP (o último tinha sido Kobe Bryant, em 2011, em Los Angeles). "Foi fantástico. Era o que queria fazer: conseguir o MVP para este público, para esta cidade. Este título significa muito para mim", disse Davis, que sucedeu a Russell Westbrook como melhor jogador do jogo das estrelas.

O base dos Oklahoma Thunder, que procurava uma inédita terceira eleição seguida como MVP, também esteve em foco, numa noite em que ninguém defendeu (Stephen Curry chegou a deitar-se no chão, para não atrapalhar um contra-ataque de Giannis Antetokounmpo). Westbrook fez 41 pontos e enterrou o machado de guerra com Kevin Durant, que assinou o quarto triplo duplo da história do evento (21 pontos, 10 ressaltos e 10 assistências). Os ex-colegas, desavindos desde a ida de Durant para os Warriors, pouco coabitaram em campo mas combinaram entre si para um afundanço de Westbrook.

Ainda assim, o instante de harmonia entre os ex-companheiros não tirou protagonismo ao dono da "monocelha" (pelo abundante a ligar as duas sobrancelhas) mais afamada da liga, que fixou igualmente novos máximos de pontos por período (20) e por parte (32). "Foi muito divertido. Os meus companheiros fizeram um ótimo trabalho a tomarem conta de mim", celebrou Anthony Davis, já a sonhar com novo recorde. "Agora vou tentar chegar aos 100 pontos", brincou.

Ora, se o extremo-poste, de 23 anos e primeira escolha do draft de 2012, brilha quando rodeado das maiores estrelas da NBA, neste Domingo Gordo também recebeu outra boa notícia: a chegada iminente do poste DeMarcus Cousins aos New Orleans Pelicans. Os Sacramento Kings aceitaram trocar a sua maior vedeta, também presente no All-Star Game, e o extremo Omri Casspi por Buddy Hield, Tyreke Evans, Langston Galloway e as duas primeiras escolhas da equipa de Nova Orleães no draft deste ano.

Se funcionar, a chegada de Cousins - que tem tanto de talentoso como de problemático - pode levar para um novo patamar uns Pelicans que só foram aos play-off por uma vez nas últimas cinco épocas e não ganham um jogo na fase a eliminar desde 2011 (ainda a equipa se chamava New Orleans Hornets). "É um fim de semana inacreditável. Ser MVP do All-Star Game e receber o Boogie (apelido de Cousins): Não podia ser melhor que isto", disse Davis, no domingo em que o Carnaval de Nova Orleães começou mais cedo.