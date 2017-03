Pub

Árbitro de Castelo Branco foi o eleito para dirigir o jogo do título no sábado na Luz

Carlos Xistra vai arbitrar clássico entre Benfica e FC Porto, no sábado, da 27.ª jornada da I Liga, anunciou esta quinta-feira o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de futebol (FPF).

O jogo entre o líder Benfica e o FC Porto, segundo classificado, a um ponto, está agendado para sábado, às 20:30, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Xistra, da associação de Castelo Branco, vai estar pela oitava vez na sua carreira num jogo entre dois 'grandes', mas será apenas a terceira que vai dirigir o 'clássico' entre 'águias' e 'dragões', embates que dirigiu apenas em 2004 e 2011.

O primeiro foi referente à Supertaça Cândido Oliveira, no início da época de 2004/05, com o FC Porto a vencer o Benfica em Coimbra, com um golo de Ricardo Quaresma.

Mais recentemente, em 2011, Xistra esteve também na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, num jogo em que o Benfica foi eliminado pelo FC Porto, no Estádio da Luz, onde venceu por 3-1, 'anulando' o triunfo dos 'encarnados' no Estádio do Dragão, por 2-0.

Essa derrota ocorreu duas semanas depois de o Benfica ter sido também derrotado pelo FC Porto na Luz (2-1), onde os 'dragões' comemoraram o título de campeões.

Neste último 'clássico' Benfica-FC Porto, o árbitro de Castelo Branco mostrou 15 cartões amarelos (seis a jogadores do Benfica e nove do FC Porto) e um vermelho, por acumulação de amarelos, já nos descontos, ao defesa romeno Sapunaru.

Noutros jogos grandes, o árbitro dirigiu ainda dois embates entre Benfica e Sporting (2015 e 2010) e três entre FC Porto e Sporting (2009 e duas vezes em 2008).

O seu último 'grande' jogo remonta à última época, na vitória do Sporting no Estádio da Luz, por 3-0, em outubro de 2015, na primeira volta do campeonato.

Já esta época o árbitro albicastrense esteve nos triunfos do Benfica em casa do Vitória de Guimarães (2-0), na Taça da Liga, e na goleada na Luz ao Marítimo (6-0), para a Taça de Portugal, e igualmente em vitórias do FC Porto, para o campeonato, em Guimarães (2-0) e no Dragão diante do Sporting de Braga (1-0).

Nas nomeações hoje conhecidas, o CA informou também quanto à indisponibilidade do árbitro internacional Jorge Sousa, da associação do Porto, que "apresentou queixas físicas" e foi considerado "inapto fisicamente", após a ação de reciclagem e aperfeiçoamento que decorreu em Tomar.