O jogador mais bem pago da história do futebol estreou-se com uma derrota pelo Shanghai Shenhua

O argentino Carlos Tévez teve um mau começo na sua experiência no futebol chinês, já que falhou o apuramento para a Liga dos Campeões da Ásia pelo seu Shanghai Shenhua.

A derrota caseira 0-2 frente aos australianos do Brisbane Roar frustrou as expectativas do veterano atleta, de 33 anos, atualmente o mais bem pago futebolista do mundo, com um contrato a rondar perto de 80 milhões de euros nas duas épocas do vínculo.

'El Apache' ajudou a fazer encher o estádio, mas Brandon Borrello (02) e Tommy Oar (40) resolveram a favor da equipa treinada por John Aloisi.

Este foi o primeiro jogo oficial de Tévez, que deixou o Boca Juniores a troco de 10,5 milhões de euros para o clube de Buenos Aires, do qual é assumido adepto.

O Shenhua (flor de Shangai, em mandarin) é o eterno aspirante ao título chinês, cujo campeonato começa em março e conta com o treinador André Villas-Boas, do Shanghai SIPG, que conseguiu o apuramento para a Liga dos Campeões.