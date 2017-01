Pub

Selecionador daquele país deu os parabéns a Cristiano Ronaldo e Fernando Santos

Carlos Queiroz emitiu uma nota a explicar a razão do voto do Irão em Lionel Messi em detrimento de Cristiano Ronaldo nos prémios atribuídos pela Fifa.

O selecionador daquele país refere que o seu voto inclui também os de todos os 16 treinadores da liga iraniana, pelo que terá vencido Messi por ter angariado o maior número de votos.

"Parabéns a Cristiano Ronaldo e a Fernando Santos. Também felicitações para Ranieri e para todos os vencedores nas várias categorias. Para evitar mal-entendido, como aconteceu no passado, gostava de lembrar que o selecionado do Irão vota com os 16 treinadores da liga", referiu o antigo selecionador de Portugal.

Refira-se que a relação de Carlos Queiroz e Cristiano Ronaldo não é a melhor desde o Mundial de 2010, na África do Sul.