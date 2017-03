Pub

Desacatos e ofensas ocorreram durante o jogo entre o Irão e o Qatar, que a equipa do selecionador português venceu, por 1-0

O selecionador do Irão, Carlos Queiroz, acusou esta quinta-feira a equipa técnica do Qatar de ter insultado a sua mãe, depois da vitória por 1-0 da sua seleção no jogo de qualificação para o Mundial de futebol de 2018.

"Dois membros do staff' insultaram-me em espanhol, não consigo perceber", queixou-se o português, antes de explicar que as ofensas foram dirigidas à sua mãe.

Queiroz acusou a equipa técnica do Qatar de ter demonstrado "falta de ética" no decorrer do jogo disputado em Doha, que o Irão venceu por 1-0.

"As pessoas não têm direito de passar o jogo a insultar e a ofender os outros. Nunca vi nada assim na minha vida. De uma coisa estou certo: a equipa técnica não está à altura da seleção nacional do Qatar. A equipa do Qatar merece muito melhor", defendeu.

As duas equipas técnicas desentenderam-se no final do jogo e o técnico português, que também culpou o staff do Qatar de tentar influenciar o árbitro, foi vaiado pelos adeptos da casa.