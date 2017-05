Pub

Técnico português agradeceu a distinção aos jogadores, aos adeptos e... ao cozinheiro

O português Carlos Carvalhal, técnico do Sheffield Wednesday, foi designado melhor treinador do mês de abril no Championship, segundo escação do futebol inglês, anunciou esta sexta-feira o organizador da competição, no seu sítio oficial na Internet.

O Sheffield Wednesday, quarto classificado do campeonato -- zona dos play-offs de acesso ao escalão principal - conquistou seis vitórias, cinco das quais pela margem mínima, e concedeu apenas um empate durante o mês de abril.

"Quero agradecer aos jogadores, aos adeptos, ao cozinheiro, porque faço parte de um grande grupo, que procura melhorar todos os dias. É isso que este troféu representa, um prémio coletivo, que estamos orgulhosos por receber", disse Carlos Carvalhal.