Ponta-de-lança colombiano diz que "o dinheiro não é tudo" e prefere ficar no AC Milan

O avançado colombiano do AC Milan Carlos Bacca assegurou hoje que recusou uma proposta milionária do clube chinês de futebol Tianjin, porque "o dinheiro não é tudo" e o seu principal objetivo é jogar na equipa italiana.

"É preciso pensar nestas propostas com os pés assentes no chão. O dinheiro não é tudo, primeiro estão Deus e a minha família. Essas são as coisas mais importantes", declarou o internacional colombiano numa entrevista à cadeia televisiva Premium Sport.

Em janeiro, Nikola Kalinic, avançado croata do Fiorentina, do treinador português Paulo Sousa, também tinha recusado uma proposta do Tianjin Quanjian, de receber dez milhões de euros por temporada.

Apesar do mercado de inverno europeu ter fechado a 31 de janeiro, as equipas chinesas podem fazer contratações até domingo, dia 26 de fevereiro.