Capitão do Nacional de Montevideo, do Uruguai, deu um pontapé na cara do companheiro

O Nacional de Montevideo, do Uruguai, tem uma baixa para os próximos jogos, tudo devido ao seu capitão de equipa, que partiu o nariz de um próprio colega durante a celebração do primeiro golo da vitória por 3-0 sobre o Liverpool, no passado domingo.

Brian Lozano abriu o marcador na marcação de uma grande penalidade e Diogo Polenta, o capitão de equipa, foi um dos primeiros a festejar, durante as celebrações, contudo, o jogador acabou por acertar com a sua chuteira na cara do colega Romero.

O médio não poderá marcar presença nos próximos jogos da equipa, apesar de ter continuado em campo após a lesão contra o Liverpool

Veja o vídeo: