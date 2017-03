Pub

Leonardo Costa era o capitão da equipa de juniores e faleceu vítima de cancro

O Vilanovense, clube de Vila Nova de Gaia, informou esta sexta-feira que faleceu Leonardo Costa, capitão da equipa de juniores, vítima de cancro.

"É com enorme tristeza e com uma enorme sensação de injustiça que noticiamos o falecimento do Capitão dos Juniores do Vila FC, Leonardo Costa. Ninguém devia falecer aos 18 anos, no auge da saúde, no auge da força. É injusto", escreveu o clube no Facebook.

Já no site, o Vilanovense define o jovem como um "enorme atleta, que pelos seus feitos, pelo respeito pelo próximo, pela sua cordialidade e humildade" se tornou bastante importante no balneário da equipa que capitaneava.

"A família Vilanovense está consternada com tão triste notícia sobre um atleta cordial, afável, respeitador e humilde", acrescenta o clube.

O corpo do Leonardo encontra-se em câmara ardente na capela de São Félix da Marinha, nas traseiras do cemitério, de onde sairá amanhã, dia 4 de Março, pelas 15:30h horas para a sua última morada, no cemitério de São Félix da Marinha.