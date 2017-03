Pub

Portugal irá organizar os mundiais de sub-23 e de juniores em 2021 de canoagem, irão estar presentes cerca de 1500 participantes no Centro de Alto Rendimento

A canoagem portuguesa foi premiada com mais uma organização internacional, nomeadamente os mundiais de sub-23 e juniores, que, em 2021, vão reunir cerca de 1.500 participantes no Centro de Alto Rendimento (CAR) de Montemor-o-Velho.

"Na escolha batemos a Rússia e a Polónia, dois países com enorme tradição na modalidade e em grandes eventos. A canoagem portuguesa e o país sabem organizar com qualidade e as nossas provas são sempre elogiadas pela associação europeia e federação internacional", regozijou-se o presidente da federação, Vítor Félix.

Em declarações à agência Lusa, o dirigente defende que a canoagem lusa tem "duas grandes marcas", nomeadamente "os resultados desportivos nos últimos 10 anos em campeonatos do mundo, da Europa e Jogos Olímpicos, bem como a organização de grandes eventos internacionais".

De 19 a 21 de maio, Portugal vai receber uma das três etapas da Taça do Mundo, também em Montemor-o-Velho, e, de 30 de junho a 02 de junho, Ponte de Lima será o palco dos europeus de maratonas: em 2018, chega o maior desafio de todos, organizar no CAR os mundiais absolutos de regatas em linha.

Para que as provas do calendário olímpico sejam um "sucesso total", Vítor Félix espera pela concretização de dois projetos, a construção de uma nova torre de chegada, bem como a criação de uma barreira arbórea ao longo da pista, já que os ventos laterais em Montemor-o-Velho prejudicam a "verdade desportiva", beneficiando determinadas pistas em detrimento de outras.

"Que em 2018 a construção de uma nova torre de chegada já seja uma realidade, bem como a proteção arbórea do vento norte, que não tem contribuído para a justiça desportiva e assim a organização não poder ser um sucesso a 100 por cento. São dois desafios que em 2018 queremos ver realizados", completou, elogiando o entendimento com a autarquia e a tutela no êxito das provas internacionais que têm sido realizadas em Montemor-o-Velho.

A autarquia exultou igualmente com novo voto de confiança a Portugal, destacando o "excelente trabalho da federação" e a êxito da parceria com a Câmara, "que está à altura da realização dos grandes eventos desportivos".