Encontro com o Maia foi rodeado de fortes medidas de segurança

O Canelas voltou este domingo a entrar em campo, uma semana depois da agressão do seu ex-jogador Marco Gonçalves ao árbitro José Rodrigues. Desta vez, de acordo com o jornal O Jogo, tudo correu sem incidentes, embora o resultado não tenha sido positivo para a equipa de Fernando Madureira, que perdeu por 3-1 no terreno do Maia, em encontro da Divisão de Elite da AF do Porto.



O jogo foi rodeado de fortes medidas de segurança e não se registaram incidentes no decorrer da partida.



Após o apito final, o capitão Fernando Madureira entregou a camisola do jogo a Nélson Sousa, advogado do jogador que agrediu o árbitro José Rodrigues no encontro com o Rio Tinto