O jovem Denis Shapovalov, frustrado por ter perdido o serviço, teve a pior reação possível

O Canadá foi desclassificado da Taça Davis por causa de Denis Shapovalov. O tenista de 17 anos, número 2 do mundo na categoria de juniores, havia perdido os dois primeiros sets frente ao britânico Kyle Edmund quando perdeu o seu serviço e não conteve a frustração.

O canadiano atirou com a bola com toda a força que tinha... só que não contava que ela fosse direitinha à cara do árbitro da partida.

Veja aqui o vídeo:

Shapovalov ficou surpreendido com a direção que a bola tomou e no final da partida acabou por se desculpar: "Tenho de pedir desculpa ao árbitro e a todos os juízes de linha. O meu comportamento foi inaceitável. Estou muito envergonhado e jamais voltarei a fazer uma coisa destas. Sinto-me muito envergonhado, constrangido e péssimo por ter dececionado a minha equipa e meu país."