Jonas e Danilo no último Benfica-FC Porto, realizado no Estádio da Luz, que terminou empatado a um golo

Benfica e FC Porto estão separados por um ponto há mais de dois meses. Rivais já decidiram título entre si no fim em dez ocasiões

Mais um fim de semana e uma ronda que termina com Benfica e FC Porto separados por um ponto. É assim desde o dia 30 de janeiro, mais concretamente desde a jornada 19, quando o clube da Luz saiu derrotado na deslocação a Setúbal e permitiu a aproximação dos dragões. Por este andar, e quando faltam seis jogos para o final do campeonato, tudo se parece conjugar para o campeão ser encontrado na derradeira jornada. Uma situação que nada tem de inédito no futebol português e que neste século já aconteceu por três vezes.

Campeão conhecido na última ronda não é bem uma tendência em Portugal, mas já aconteceu em 26 ocasiões, a última vez na temporada passada, quando Benfica e Sporting chegaram ao último jogo da época com possibilidades de conquistar o troféu e separados por dois pontos. Venceram ambos (os encarnados na Luz o Nacional; os leões em Braga), mas o título acabou por ficar na Luz. Ao longo da história do campeonato português só por uma vez os três grandes chegaram ao fim do campeonato com possibilidades matemáticas de serem campeões - foi na época 2006--07, acabando o FC Porto treinado por Jesualdo Ferreira por sagrar-se campeão com mais um ponto do que o Benfica e dois em relação ao Sporting.

Benfica e FC Porto já chegaram por dez vezes ao derradeiro jogo da temporada com possibilidades de serem campeões. E com uma curiosidade: em três edições de campeonatos terminaram empatados e em todas elas os portistas venceram a prova. Em 1955-56 os dragões sagraram-se campeões graças à diferença de golos (57 contra 45 do clube da Luz, curiosamente num ano em que José Águas foi o melhor marcador da competição); em 1958-59 uma situação idêntica de novo com o goal average a favorecer os dragões, desta feita, porém, só pela diferença de um golo e outra vez com Águas a ser o máximo goleador. A terceira e última vez que terminaram o campeonato em igualdade pontual foi na temporada 1977-78, e novamente com a diferença de golos a fazer a diferença a favor do FC Porto.

Esta situação (terminarem com os mesmos pontos) pode vir a suceder novamente nesta época. Atualmente, e segundo os regulamentos, nestes casos o primeiro critério de desempate seria o confronto direto, mas como os dois jogos terminaram empatados a um golo, seria novamente a diferença de golos a servir de critério de desempate - se fosse hoje venciam os dragões.

A última vez que Benfica e FC Porto chegaram à derradeira jornada ainda com possibilidade de serem campeões aconteceu na época 2012-13, que terminou com o tricampeonato dos portistas. Na penúltima jornada, no Dragão, o golo de Kelvin aos 90"+2 permitiu à equipa então treinada por Vítor Pereira passar para a frente da classificação, com mais um ponto do que os rivais. Na 30.ª ronda de nada valeu ao Benfica de Jorge Jesus o triunfo por 3-1 sobre o Moreirense, pois a equipa azul e branca bateu fora o Paços de Ferreira e fez a festa.

Teoricamente, o FC Porto tem já este sábado o jogo mais complicado até ao final do campeonato, com uma deslocação a Braga. Já o Benfica vai medir forças em Alvalade contra o Sporting na jornada 30, dia 22. Estes dois compromissos poderão ser decisivos na luta pela conquista do campeonato.