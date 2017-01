Pub

Equipa de Claudio Ranieri somou a 11.ª derrota em 22 jornadas na Liga inglesa

O campeão em título Leicester saiu hoje goleado do terreno do Southampton (3-0), num jogo da 22.ª jornada da Liga inglesa de futebol em que a equipa de Claudio Ranieri voltou a mostrar muitas debilidades.

Os golos do Southampton, que contou com o português Cédric Soares a titular, foram marcados por Ward-Prowse, aos 26 minutos e Rodriguez, aos 39, com o sérvio Tadic a fazer o terceiro aos 86, quando os 'foxes' mostravam parca capacidade de resposta.

O Leicester continua sem ganhar fora de casa esta temporada e encontra-se na 15.ª posição, com 21 pontos, cinco acima dos lugares de despromoção, enquanto o Southampton somou a primeira vitória nos últimos cinco jogou e subiu à 11.ª posição, com 27.