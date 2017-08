Pub

Ao intervalo a equipa de Antonio Conte já perdia por 3-0. Terminou o encontro com nove jogadores

O Chelsea, campeão inglês em título, começou a defesa do mesmo da pior forma, ao ser derrotado em casa, pelo Burnley, por 3-2.

As coisas ficaram mais complicadas para a equipa de Antonio Conte quando Cahill viu vermelho direto por volta dos 15'.

O Burnley marcou cerca de dez minutos depois, aos 24', por Vokes. A equipa do Chelsea ficou "perdida" no campo após a expulsão e golo sofrido, com os visitantes a aproveitarem para alargarem a vantagem. Aos 39', Ward fez o 2-0 e, em cima do intervalo, Vokes bisou e mandou o Chelsea para o descanso com uma desvantagem de três golos.

Na segunda parte, com menos um jogador, Morata saiu do banco para fazer o primeiro golo do Chelsea. Depois, já com Fabregas fora de do campo, depois de ter sido também expulso por acumulação de amarelos, David Luiz ainda fez o 3-2.

Com apenas nove jogadores em campo, os blues foram atrás do empate, mas acabaram mesmo por perder.

Rooney já marca pelo "seu" Everton e Huddersfield estreia-se com vitória.

Nos outros jogos da tarde, destaque para a vitória do Huddersfield, que subiu esta época ao principal escalão do futebol inglês, no terreno do Crystal Palace, por claros 3-0.

O Everton venceu na receção ao Stoke City, com um golo de Rooney, que regressou à "casa mãe" após muitos anos no Manchester United.

Southampton e Swansea empataram sem golos e o WBA venceu, em casa, o Bournemouth, por 1-0.