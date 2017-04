Pub

Sumgong, que também venceu a Maratona de Londres de 2016, acusou EPO.

Jemima Sumgong, que nos Jogos Rio2016 se tornou no primeiro queniano a sagrar-se campeão olímpico da maratona, acusou eritropoietina (EPO) num controlo fora de competição, informou a Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF).

"A IAAF confirma a realização de um teste antidoping a Jemima Jelagat Sumgong, do Quénia, que resultou positivo", escreveu o organismo em comunicado, esclarecendo: "O atleta acusou EPO no controlo inopinado realizado no Quénia."

Segundo a IAAF, o controlo foi realizado no Quénia esta semana a Sumgong, que também venceu a Maratona de Londres de 2016. Um título que pode perder, isto, além de não poder correr a prova deste ano, apesar de estar inscrito na Maratona de Londes de 2017, com o objetivo de repetir o triunfo ao ano passado.