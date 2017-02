Pub

Italiano Fabio Fognini consegui uma dramática reviravolta no quinto e último encontro da eliminatória

A Itália eliminou hoje a campeã Argentina nos oitavos de final do Grupo Mundial da Taça Davis em ténis, graças a uma grande reviravolta de Fabio Fognini frente a Guido Pella no quinto e decisivo encontro da eliminatória.

Num encontro adiado para hoje devido à chuva que caiu no domingo em Buenos Aires, Pella, 80.º do mundo, começou muito bem e venceu os dois primeiros 'sets', por 6-2, 6-4.

Contudo, Fognini, 45.º do 'ranking' mundial, deu a volta ao encontro, com parciais de 6-3, 6-4, 6-2, dando o apuramento à Itália ao fim de quatro horas e 15 minutos.

A eliminatória foi muito equilibrada, com a Itália a vencer os dois primeiros encontros de singulares, por Paolo Lorenzi e Andreas Seppi, frente a Guido Pella e Carlos Berlocq, respetivamente.

No entanto, os argentinos empataram a eliminatória, com destaque para Berlocq, que ajudou Leonard Mayer nos pares, e deu o ponto do empate, frente a Lorenzi.

Na próxima eliminatória, que se disputa de 07 a 09 de abril, a Itália vai defrontar a Bélgica, que afastou a Alemanha, por 4-1.