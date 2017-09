Pub

O médio argentino Esteban Cambiasso, que alinhou nas duas últimas temporadas no Olympiacos, da Grécia, anunciou a sua retirada como jogador de futebol e deverá prosseguir a sua carreira como treinador.

Cambiasso, de 37 anos, concluiu recentemente um curso de treinador da UEFA em Coverciano (Itália) e está habilitado a treinar equipas jovens ou a exercer como adjunto em equipas de primeira e segunda divisão.

Formado no Argentinos Juniors, estreou-se na equipa B do Real Madrid em 1996 e ali permaneceu durante dois anos, antes de regressar à Argentina para representar o Independiente e o River Plate por empréstimo. Em 2002, voltou a Espanha para vestir a camisola da equipa principal dos 'merengues' por duas temporadas, ganhando um campeonato espanhol, uma Supertaça e a Taça Intercontinental.

A fase de maior sucesso da sua carreira veio depois, no Inter de Milão, ao serviço do qual esteve 10 anos, conquistando uma Liga dos Campeões, sob o comando de José Mourinho, um Mundial de clubes, cinco campeonatos de Itália, a Taça de Itália por quatro vezes e a Supertaça outras tantas.

Com 74 jogos pela seleção da Argentina, Cambiasso alinhou no Leicester City, de Inglaterra, em 2014/15, antes de rumar ao Olympiacos, com o qual ganhou duas vezes a liga grega, uma delas com o treinador português Marco Silva no comando.